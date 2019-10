Vitamiinirohke kõrvits tugevdab immuunsust ja aitab kaalu alandada

Kõrvits, mida botaanikas kutsutakse marjaks, on üks armastatumaid sügisesi aiasaadusi. See maitseb hästi ega vaja peaaegu üldse hoolt. Kasuta nüüd, kõrvitsahooajal võimalust ja tarbi kõrvitsat nii sees- kui ka välispidiselt. Nõnda astud saabuvale pimedusele vastu tugevamana.

Kõrvitsa (Cucurbita) pere konda kuulub 13 liiki, kuid sorte eksisteerib maailmas ligi 800. Erinevate sortide vilja välimus varieerub seinast seina. Näiteks ainuüksi nende suurus ulatub 50grammistest ilukõrvitsatest kuni 600kilogrammiste rekordkõrvitsateni. Leidub nii ovaalseid kui ka pirnikujulisi, oranže, kollaseid, rohelisi ja peaaegu mustigi vilju.

Maailmas üks armastatumaid kõrvitsasorte on magusa maitse ja pika säilivusajaga Jaapanist pärit väikesemõõduline Hokkaido kõrvits (Cucurbita maxima). Hokkaido kõrval on suurepäraste maitseomaduste pärast hinnas ka muskaatkõrvits, millel, nagu nimigi ütleb, on meeldiv muskaati meenutav aroom. Muskaatkõrvitsa viljad on väga soojalembesed ja vajavad pikemat kasvuaega kui teised sordid.