Sügis paneb proovile: need nakkushaigused ohustavad sinu lemmikut! 

Kennelköha

Keda kennelköha ohustab?

Haigusele on vastuvõtlikum koer, kes on kannatanud stressi all (näiteks kolimine, koduvahetus, reisimine vms). Haiguse peiteaeg varieerub paarist päevast kuni ühe nädalani, köhida võib koer umbes kolm nädalat, mõnikord ka kauem.

Kuidas ravida?

Tavaliselt on haiguse kulg täiskasvanud tervel koeral üpris kerge, enim on ohustatud nõrgema immuunsusega, näiteks operatsioonist paranevad koerad ning kutsikaeas ja vanemad koerad. Üldjuhul allub kennelköha väga hästi ravile. Loomaarst võib raviks määrata antibiootikume või kasutada hormoonravi, aga ka köha supresseerivaid ravimeid, näiteks bronhodilataatoreid. Õnneks on eelmainitud asju vaja vaid ekstreemsetel juhtudel, sest enamik koeri põevad kennelköha kergelt ning ei vaja mingit ravi. Sellegipoolest tuleb köhiv koer loomaarsti juurde viia, sest veterinaarse hariduseta või kogemusteta koeraomanik ei pruugi looma seisundit adekvaatselt hinnata. Ravimata jätmisel võib haigus lõppeda surmaga.

Hea teada!

Kennelköha vastu on võimalik vaktsineerida! Vaktsineerimine ei pruugi haigestumist ära hoida, küll aga kergendab see haiguse kulgu ja selle ägedust.

Leptospiroos