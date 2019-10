Tähelepanu, loomaomanikud: need sügishaigused ohustavad sinu lemmikut 

Kennelköha

Mis haigus see on? Kennelköha on piisknakkushaigus ja levib eelkõige koeraparkides, näitustel ja võistlustel, aga ka mujal, näiteks koertekoolides. Juhul, kui käid nakkusohtlikul ajal trennides, uuri kindlasti koertekooli vastutavalt isikult, kuidas on korraldatud asutuse desotamine. Kuna haigestumine käib lihtsalt ning võib olla mõningatel juhtudel ka väga tõsise lõpuga, siis väldi kennelköha kahtlusega koera viimist koerterohketesse üritustele või aladele. Samuti ei tohiks haige koeraga käia ka koerteväljakutel – isegi juhul, kui külastamise hetkel seal teisi koeri ei ole.

Keda kennelköha ohustab? Haigusele on vastuvõtlikum koer, kes on kannatanud stressi all (näiteks kolimine, koduvahetus, reisimine vms).

Haiguse peiteaeg varieerub paarist päevast kuni ühe nädalani, köhida võib koer umbes 3 nädalat, mõnikord ka kauem.

Kuidas seda ravida ja ennetada? Tavaliselt on haiguse kulg täiskasvanud ja tervele koerale üpris kerge, enim on ohustatud nõrgema immuunsusega, operatsioonist paranevad koerad ning kutsikaeas või just vanemad koerad. Üldjuhul allub kennelköha väga hästi ravile. Sinu loomaarst võib raviks määrata antibiootikume või kasutada hormoonravi, aga ka köha supresseerivad ravimeid, näiteks bronhodilataatoreid. Õnneks on eelmainitud asju vaid ekstreemsetel juhtudel vaja, sest enamus koeri põevad kennelköha kergelt ning ei vaja mingit ravi. Sellegipoolest tuleb köhiv koer loomaarsti juurde viia, sest veterinaarse hariduseta või kogemusteta koeraomanik ei pruugi looma seisundit adekvaatselt hinnata.

NB! Haigus võib lõppeda surmaga.

Hea teada!

Kennelköha vastu on võimalik vaktsineerida! Vaktsineerimine ei pruugi haigestumist eemale hoida, küll aga kergendab see haiguse kulgu ja selle ägedust.

Leptospiroos