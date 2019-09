Nipid KODUVEINI ABC: milliseid tarvikuid varuda ja mida valmistamisel silmas pidada? Annaliisa Köss , täna, 08:00 Jaga: M

GALERII

Kui hoidistamisest on isu täis saanud, proovi käima panna koduvein. Foto: Maksym Kaharlytskyi / Unsplash

Kui hoidistamisest on isu täis saanud, proovi käima panna koduvein. Vajad selleks erinevaid tarvikuid, millest igaühel on täita oma tähtis ülesanne. Head nõu, mida poeriiulilt võtta, annab Valgejõe Veinivilla perenaine Tiina Kuuler.Tiina Kuuler on kirjutanud koduveini valmistamisest kaks põhjalikku raamatut: «Koduveini aabits» ja «Kodused siidrid ja vahuveinid».