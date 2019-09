TOMATID VÄLJANÄITUSEL: ettevõtlik Võrumaa naine pani ritta 47 erinevat tomatisorti 

„Tegelikult oli see mul juba teine kord tomatinäitust korraldada, kuid eelmise aasta 25. juulil oli mul ette näidata veidi vähem, vaid 25 sorti,” räägib Võrumaal Puiga põhikoolis töötav Kaja Murde (48). Kui mullu said tomateid degusteerida ja näha vaid tuttavad, siis tänavu tundis naine, et tahaks oma suurt tööd ja saaki ka laiemalt jagada. „Rääkisin kooli huvijuhiga ja saime kokkuleppele, et korraldame näituse Puiga koolimajas,” rõõmustab Kaja.