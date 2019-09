4 tõhusat võimalust, kuidas puhastada pliidi ja soemüüri kive 

Kuidas saan oma soemüüri puhtaks?

Vastab Henri Huberg, Robert UÜ pottseppmeister-restauraator



Võimalusi ahjukivide ehk pottide puhastamiseks on mitu. Eelkõige sõltub võimalik puhastusviis sellest, kas tegemist on värvitud või värvimata pottkividega.



Glasuurimata pottkivid

Kui pottkive pole millegagi viimistletud ja need on aja jooksul vaid määrdunud, on kõige tõhusam need liivapaberiga üle lihvida. Kuna potid on poorsed, on mustus sisse imbunud ja pestes neid puhtaks ei saa.



Värvitud potid

Värvitud lihtpotte on võimalik värskendada neid üle värvides. Vana värvi eemaldamiseks pottidelt on mitu võimalust. Kuna värvid on erinevad ja vanade värvidega pole kunagi päris selge, millega võib olla tegu, tuleb katsetada erinevaid vahendeid.