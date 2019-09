7 nippi, kuidas muuta oma sügistalvine rõivastus pilkupüüdvaks 

Suled. Selle sügise kostüümid on mugavad ja lohvakad. Sirgelõikelised püksid koos lohvaka pintsakuga moodustavad elegantse, ent mugava koosluse. Kui tekib küsimus, millisest materjalist kostüümi eelistada, siis vali tviidi, ruudulise või pepitaruudulise vahel. Kuidas aga muuta see kostüüm või pluus hetkega glamuurseks? Siin tulevad appi suled – sellega kaetakse terveid riideesemeid või siis kasutatakse lisandina. Nii lisakaunistusteks kui ka ühtlasi sulerootsu ja kinnituskoha peitmiseks sobivad kõikvõimalikud pärlid, kivikesed ja litrid. Tutvu Abakhani valikuga SIIN!

Litrid. Jõulud ei ole enam mägede taga! Et saaks end saabuvate pidude lainele, soeta koju sädelevaid litreid – neid erinevatele rõivastele sättides annad oma outfit’ile hoopis uue ja pidulikuma ilme! Ka see on taaskasutus. Tutvu Abakhani valikuga SIIN!

Kuldsed nööbid. Selle sügise moekas naine on 70ndate pariisitar, kellele meeldivad bukleekangad, kuldsed nööbid, siidpluusid, kaelasallid ja viisakad jakid. Tema garderoobis domineerivad soojad maalähedased toonid. Kui tal on veidi metsik tuju, siis kannab leopardimustrit, kuid vaid õige väheke. Kõige lihtsam viis pariisitari imidžit saavutada, on õmmelda tavaliste nööpide asemele kuldsed nööbid! Vaata Abakhani valikut SIIT!

Kaelasallid. Väljas on läinud päris jahedaks ning külmetumise vältimiseks tasuks salli kanda. Aga tee endale ise äge sall, mis eristuks teistest! Sallide õmblemine on üsna lihtne ning sellega saab hakkama ka algaja. Kui aasta tagasi lõi laineid roosa värv, siis sel hooajal on peaasjalikult moes erinevad lilla varjundid. Särtsakas lilla sobib tumeda mantli juurde kui valatult ning toob selle kandja päeva rõõmu. Komplekti täiustamiseks vali juurde ka lilla käekott. Vaata Abakhani kangavalikut SIIT!