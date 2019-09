KOSUTAV MATKATOIT: koorene kukeseenesupp mõnusa värske kraamiga 

Valmista kukeseenesuppi nii:

1. Koori ning haki sibul ja küüslauk, seejärel klaasista need võis.

2. Lisa hakitud kukeseened ja prae läbi.

3. Maitsesta soolaga, kalla peale vahukoor ja lisa just nii palju vett, kui paksu

suppi soovid.

4. Lase keema, viska sisse ka tükeldatud kartul ja porgand. Kui aedviljad on juba peaaegu pehmed, lisa Merevaik, hakitud tšilli ja sektoriteks lõigatud tomatid. Palju ära keeda, tomatid võiksidki jääda pigem värskust lisama.

5. Maitsesta meelepäraselt soola, pipra ja tilliga. Kes vürtsisõber, lisagu kindlasti tšillit. Hauka toidu kõrvale musta leiba! Mmmm, maitseb imehea!