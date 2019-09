TEE ISE | Vahakangas – nagu toidukile, aga parem! 

4. Triigi kinni. Triigi kangast keskmisel kuumusel läbi küpsetuspaberi 5–7 minutit, kuni kõik ained on sulanud ja ka kanganurgad sellega kaetud.

Triigi kinni. Foto: Laura Karro

Kuivata. Foto: Laura Karro

Aega kulub 15 minutit! Kui käed said vahaseks?! Kui teed kangaid mitu tükki korraga, võivad käed mesilasvahaseks saada. Selle saad nahalt eemaldada väga lihtsalt, vaid käsi õliga hõõrudes.

Retsept maitse järgi!

Vahakanga tegemisel pole võimalik anda täpseid koguseid. Lähtu sellest, et mesilasvaha ja kampoli ning õli suhe võiks olla 1 : 20. Katseta ise, mis sobib konkreetse kangaga.



Kust saada kampolit?

