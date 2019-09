Sisustusväljakutse – koolilapse tuba vajab uuendust! Millest alustada? 

Piisavalt valgust

Lastetuba ja eriti õppimiskoht peaksid olema hästi valgustatud. Enamasti ainult laevalgustist selleks ei piisa. Seega võib julgelt katsetada erinevate seina- ja põrandavalgustitega, millega saab luua õdusa õhkkonna.

Lastetoas on parem kasutada LED-lampe, kuna need säästavad energiat ning on turvalisemad, sest ei kuumene. Lisaks on soovitatav kasutada spetsiaalselt lastele disainitud lampe, kus on erilist tähelepanu pööratud just turvalisusele, näiteks need ei kuumene ega sisalda kergesti katkiminevaid osi.