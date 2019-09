Nipid TARK VANEM | Laste toitumine: maiustused silma alt ära! Kristin Salupuu, toitumisnõustaja , täna, 07:14 Jaga: M

Just kodust kaasa saadud toitumisharjumused on aluseks lapse tervislike eluviiside kujunemisele. Vanematel on siin tähtis roll kanda! Foto: Alexander Dummer / Pexels

Laste korralikult sööma saamine võib põhjustada omajagu meelehärmi. Siiski on just kodust kaasa saadud toitumisharjumused aluseks lapse tervislike eluviiside kujunemisel. Vanematel on siin tähtis roll kanda.