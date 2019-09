10 vahvat ideed, mida meisterdada vanadest raamatutest 

Kustumatud piltmälestused

Lipuvanikud on lihtsaim viis tuua sügisel värvi ka tuppa. Selleks ei pea isegi kindlat põhjust olema. Mis oleks, kui rippuvad lipukesed ärataksid ellu su lapsepõlvemälestused – maagilised raamatupildid, mis kõnelesid ka siis, kui teos ise oli tundmatus keeles. Lipukeste tegemiseks lõika trööbatud raamatu lehtedest kolmnurksed tükid ja riputa pesulõksudega nöörile.

Kustumatud piltmälestused Foto: Laura Liinat

Samal teemal TEE ISE | Anna vanale õpikule võimalus muutuda kotiks! 6. september 2019, 12:28 TEE ISE | Põnev niidikunst paneb näpud proovile! 5. september 2019, 07:22 15 minuti meisterdus | Tee ise rahvuslik rinnamärk! 20. august 2019, 15:02 Seinad, mis õpetavad keeli

Kui lehe lõikumine näib liiga barbaarne, võib seinale panna ka terved paberküljed. Vahel on lemmikraamatust alles vaid üksainus luuletus või nostalgiline retsept, mis mõjub raamitult mõnusa pilgupüüdjana. Värvilise pildi asemel võid rippu panna ka sootuks sõnaraamatukülje – nii võib mõni võõras keel veel möödaminnes külgegi jääda!



Kes järge ei pea, see raamatut läbi ei saa

Ega pea ole prügikast, et pidevalt meeles pidada pooleli oleva koha leheküljenumbrit! Et mõte saaks rännata loetu üle ja kaugemalegi, tulevad appi üksikud raamatuseljad, mis passivad hästi järjehoidjaks. Lõika need kaante küljest lahti ja kleebi vajadusel tagusele tugevduseks papp. Võid inspireeriva reapidaja veel rõngaste ja tuttidega edevamakski dekoreerida.



Kas hoida see raamat alles?

Tore on mõelda, et ligi 85 protsendil eestlastest on kodus rohkem kui 25 raamatut ja rohkem kui poolel elanikkonnast suisa üle saja teose! Kui su kollektsioon vajab harvendamist, aga sa ei tea, kust pihta hakata, ja hinges ka kripeldab veidi, tuleb appi see skeem!

Kas hoida see raamat alles? Foto: Nipiraamat

Rändavad raamatud

Kui mittemeelisteoste äraandmine näib enesestmõistetav, siis tegelikult võiks

ringlusesse paisata ka neid, mis su elu ühel või teisel moel mõjutanud on. Mis

saaks olla veel parem, kui anda sõbrale soovitus liigutavaks lugemiseks koos

võimalusega see kohe ette võtta! Raamatu sisekaanele kirjuta, kust sa selle said, millal ja kus lugesid ning mida see sulle andis. Palu seda kommet jätkata ka järgmistel lugejatel – nii võid kunagi märkamatult uuesti sama raamatuni jõuda ja näha, paljusid sama lektüür veel mõjutanud on.



Peidetud saladused

Kes siis ei teaks, et rohkete raamatute vahel on hea väärtuslikku kraami peidus hoida: rahatähti, vana kallima pilti ja salajasi armastuskirju. Kui varjamist vajab mõni suurem saladus, kasvõi üksi nautimiseks mõeldud lemmikšokolaad, võta üks tühi puitkast ja liimi selle riiulist paistev külg täis raamatuselgasid. Nii on su

asjad võõraste silmade eest peidus.

Peidetud saladused Foto: Laura Liinat

Riiulid kui mustkunstitrikk

Ajal, mil entsüklopeediad on internetiavarustesse kolinud, seisab paljudel köidete kaupa ENEsid riiulis jõude. Just need prisked ja teadmisi täis kogumikud on hea kindel alus teiste raamatute kandmisel.

Tee raamatust riiul nii:

1. Aseta kandur(id) paika. Kinnita suuremat sorti riiulikandur raamatu sisse nii, et selle horisontaalne serv paikneks alumise kaane ja lehekülgede vahel ning vertikaalne serv toetuks vastu seina ülespoole vaatavalt.

2. Liimi kinni. Kanna raamatu alumise kaane sisemusele liimi või kleebi sinna kahepoolne teip ja lase sel pressi all kinnituda kanduri ja ülejäänud teose külge.

3. Paiguta seinale. Kinnita vertikaalne kanduriosa seina külge. Lao riiuliks oleva raamatu peale ka teisi.



Kandikulood

Kuidas see oligi – et kohvi juues jätkub juttu kauemaks? Kui katad jooke serveeriva kandiku aga raamatukülgedega, võib juhtuda, et ka lugemist jätkub kauemaks! Selleks kleebi PVA-liimiga puitalusele paberlehed, lase neil kuivada ja tõmba siis ka pealt liimiga üle.