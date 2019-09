Tee ise ILU | Tahad säravaid juukseid? Salajane sügavpuhastaja aitab! Toimetas Laura Karro , täna, 21:02 Jaga: M

Soolašampoon koorib peanahka, eemaldab surnud naharakud ja puhastab poorid. Foto: Alessia Campoli / Pexels

Kui liialdad juukselaki või -geeliga ning su juuksed tunduvad elutud ja väsinud, on see nipp just sulle! Tee oma juustele ise lihtne puhastus ehk detox ja lase neil taas särada. Selleks on vaja ainult kahte komponenti!