PULMANIPID | Kaunista juuksed isetehtud roosipärjaga!  

Tee peaehe nii:

1. Mõõda paelaga oma pea ümbermõõt sealt, kus pärg peaks paiknema ja lõika u 10 cm lühem jupp. Vajadusel kuumuta paela otsad näiteks tikutulega, et need hargnema ei hakkaks. Murra paela otsad 1 cm ulatuses ära ja õmble läbi, nii et tekiksid väikesed tunnelid.

2. Aja kumm mõlemast tunnelist läbi, mõõda kumm enda pea järgi parajaks ja seo kumminööri otsad kokku.

3. Eemalda kunstroosilt vars ja lehed. Säti roosid paelale ja õmble need ükshaaval kinni. Õmble roosilehed õite vahele.