Minimalist soovitab: 10 asja, mida ära enam kunagi poest osta 

Kunst seinal

Esialgu võivad valged seinad tunduda liiga tühjad ja seetõttu kinnitame seintele maale, joonistusi ja pilte. Pikapeale me neid enam ei märka need muutuvad ruumides koormavaks. Tühjad seinad on head taustad taimedele jms.



Erilised peoriided

Kui lähed pulma, juubelile või mõnele muule pidulikule sündmusele, mis nõuab justkui väga erilisi riideid, siis loobu uute ostmisest. Proovi leida garderoobist midagi sobivat ja kaunista see ehetega.



Aksessuaarid koju

Poes näevad nõud ja kodukaunistuselemendid välja väga ilusad, sest on sel moel gruppidesse paigutatud, et need näeksid välja just nii kaunid, et ostma tõmbaksid. Imetle neid poes, aga ära koju osta.



Kõik ebamugav

Kõrged kontsad, kortsuvad riided ja vööd on Vera meelest ebamugavad. Võibolla tunned sina ennast halvasti hoopis seelikut või kaabut kandes. Neid pole vaja koju varuda vaid seetõttu, et neid poe vaateaknal märkasid.



Suveniirid

Reisil tehtud fotod on piisavalt head suveniirid. Muud ei olegi vaja!