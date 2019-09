Pruudid eelistavad teha enne pulmi kulmude püsimeiki ja lainerijoont 

Pruutide hulgas kõige eelistatumaks püsimeigi protseduuriks on Julia sõnul kulmude püsimeik ja silmadele lainerijoon, aga ka huulte korrigeerimine. „Kulme on võimalik teha väga loomulikus karvtehnikas, andes kulmudele ideaalse kuju. Silmade puhul valitakse tihti ripsmetevaheline täitmine kerge hajutusega, mille abil on võimalik muuta visuaalselt ka silmakuju. Ripsmetevaheline täitmine annab lisaks nii-öelda tihedate ripsmete efekti. Ka on võimalik huulte kuju püsimeigi abil taastada – just nendel, kellel on enda huul heledam või ohatiste tõttu äärtest pigment kadunud. Saab parandada huulte asümmeetriat ning õigete ja loomulike toonide hajutusega muuta huuled lopsakamaks,“ selgitab Julia. Ta toonitab, et kui protseduurid on tehtud kliendi jaoks sobivad tehnikas ja õigesti valitud toonidega, jääb tulemus loomulik ja korrektne.