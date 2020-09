NIPIRAAMATU ARHIIVIST | Prügivaba elustiili guru Bea Johnson: asjadest loobumine on raske – alusta seda enda jaoks lihtsast kohast! 

Ebaolulistest asjadest vabanedes ja prügi vähendades avastas Bea Johnson, et tal tekkis palju rohkem vaba aega ja raha, mida panustada tegevustele, mis tema pere õnnelikuks teevad. Rääkimata uue prügivaba liikumise alustamisest, millega ta maailma vallutab. Oma katsetustest ja edust prügivaba elustiili omandamisel on ta kirjutanud blogis Zero Waste Home ja raamatus „Jäätmeteta kodu. Kuidas elada prügivabalt?“. Raamatu ja elustiili tutvustamiseks külastas ta ka Eestit, kus Nipiraamat temaga sellel teemal vestelda sai.