Uudised Prügivaba elustiili guru Bea Johnson: oma tarbimisotsustega mõjutame, millise maailma me oma lastele jätame Helen Serka-Sanchez , täna, 19:00

Oma katsetustest ja edust prügivaba elustiili omandamisel kirjutab Bea Johnson blogis Zero Waste Home ja raamatus „Jäätmeteta kodu. Kuidas elada prügivabalt?“. Foto: John Need

Ameerikas elava prantslanna Bea Johnsoni neljaliikmeline pere on juba kümme aastat elanud prügivaba elu ehk nende olmejäätmed mahuvad ära vaid väikesesse purki. Statistikaameti viimased andmed näitavad, et iga Eesti elanik tekitas 2017. aastal 390 kilo olmejäätmeid. „Kiiduväärt on, et paljude teiste Euroopa riikide elanikega võrreldes on eestlased küll suhteliselt kasinad prügitekitajad, ent olmejäätmete tekkivad kogused suurenevad Eestis siiski iga aastaga,“ kommenteerib statistikaameti juhtivanalüütik Kaia Oras. Mida saaksid sina teha, et vähem prügi tekitada?