3 unemüüti, millesse uskumise peaksid lõpetama 

Öösel ärkamine pole normaalne. Kui uinud pidevalt hirmus, et võid öö jooksul üles ärgata, ei saagi sa korralikult magama jääda. Selline hirm tekitab ärevust, mis takistab sul magamast. Nii kontrollid sa end alateadlikult terve öö, isegi, kui sulle tundub, et magad. Täiskasvanu ärkab tegelikult öö jooksul 8-10 korda, ilma, et päriselt üles ärkaks. Kui kipud öösel ärkama, siis püüa jääda võimalikult rahulikuks, lõdvestuda, hingata rahulikult ja uuesti magama jääda.

Päeval magamine rikub sinu öist und. Kardad päeval magada hirmus, et öösel ei maga? Tegelikult on hea teha lühikene uinak kella 14.00-16.00 vahel ja see uinak võiks kesta 10-20 minutit. Selline lühiajaline uinak ergutab närvisüsteemi, mis aitab tegelikult paremini öösel magada.