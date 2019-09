Täna on rahvusvaheline autovaba päev! 10 head põhjust, miks autost loobuda 

Eurostati andmetele tuginedes kuulub Eesti Euroopa Liidus pigem autostunumate riikide hulka. Kuigi leidub ka neid, kes ei pea auto omamist vajalikuks, ja neid, kelle majanduslik olukord ei võimalda autot soetada. "2017. aastal ei saanud iga kümnes eestimaalane endale autot lubada," täpsustab Leesment ja lisab, et Euroopa Liidu riikide piirkondade jõukuse ning autostumise vahel on märgata positiivset seost. "2016. aasta andmetest selgub, et mida kõrgem on sisemajanduse koguprodukti (SKP) tase elaniku kohta, seda enam on piirkonnas ka autosid elaniku kohta."