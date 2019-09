Lugeja küsib: kuidas peaksin käituma, kui mu sõbra lemmikloom sureb? 

Lemmikloomade tähtsus

Loomad täidavad meie elu rohke rõõmuga ja nende siit ilmast lahkumine jätab suure tühimiku. Kuigi paljud loomaomanikud arvestavad sellega, et ühel või teisel hetkel tuleb lemmikuga hüvasti jätta, on see siiski ääretult kurb aeg. Lõppude lõpuks on nad olnud pereliikmed ja nende kaotus on võrreldav igatsusega lähedase järele. Lemmiku lahkumise järel muutuvad ka perede tavapärased tegevused: lakkavad karvaste pereliikmete hommikused kaissupugemised, keegi ei tervita saba liputades või pehmelt nurrudes, kui pärast tööpäeva koju jõuad.

Mitte alati ei jõua lein aga kohale koheselt, paljud inimesed on algul šokis või eitusfaasis ning võivad murduda alles päevi või nädalaid hiljem. Kõik see on normaalse toimetuleku kinnitus.

Lemmikloom on pereliige, kelle kaotus võib mõjuda väga rängalt. Foto: Parker Johnson/Unsplash

Mida teha, kui sõber on kaotanud lemmiku?

Mõtle välja midagi, mis näitab su toetust olukorrale. Teinekord on lemmiku kaotanud inimesel raske ise oma kassi või koera aset, sööginõusid ja mänguasju kokku korjata. Kui loom on olnud aga oma elu lõpul haige, võib vajada sõbra vaip või mööbel puhastamist. Kui see sul tükki küljest ei võta, siis paku end appi neis asjades. Vahel on neil vaja lihtsalt kellegi juuresolekut, et suuta ise need asjad korda ajada. Küsi sõbralt, mida ta vajaks, jälgi tema soove ja initsiatiivi ning tee kõik, mis vaja.

Kaastundeavaldused

Hästi läbimõeldud kaastundeavaldused on alati teretulnud. Võta aega, et panna kirja lohutavad sõnad, et sõber teaks, et mõtled tema peale. Alusta tema kaotuse tunnistamisega, teadvustades kui suurt rolli loom su sõbra elus mängis. Kui sa tundsid tema lemmikut, lisa juurde paar mälestustekildu. Ütle, et oled valmis teda kuulama, kui ta tahab rääkida või paku oma õlga, kui tal on vaja end lihtsalt tühjaks nutta.

Lisaks sõnadele saad oma toetust sõbra leinas avaldada ka teisiti: