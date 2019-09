AED | Pane sügisel seemned mulda ja naudi kevadel varajast supersaaki! 

Sügiskülviks vali aiamaal koht, mida päike kevadel kohe soojendama hakkab - see annab seemnetele kasvueelise. Foto: Lisa Fotios/Pexels

Talikülv käib nii:

1. Vali talipeenraks õige koht. Vali köögiviljade talikülviks aiamaal koht, mida päike kevadel kohe soojendama hakkab. Soe koht annab seemnetele kasvueelise. Väldi kohti, kuhu kevaditi koguneb esimene lumesulamisvesi, sest seal läheksid seemned ja idandid mädanema.

2. Valmista muld põhjalikult ette. Selleks kaeva välja umbrohi ja kõik väikesed juured, mis samuti kasvama võivad minna. Riisu peenrasse head kompostmulda ning kui tegemist on väga savise maaga, muuda pinnast õhulisemaks veidikese liivaga. Nii on seemnetel võimalikult lihtne kevadel idaneda.

3. Külvamiseks õige aeg. Külvamist tuleks alustada vahetult enne esimeste öökülmade saabumist, kuid suur oht on teha seda liiga vara. Soojema ilmaga võib juhtuda, et seemned hakkavad juba sügisel idanema ja hukkuvad öökülmade tulekul.

4. Pista seemned tavalisest sügavamale. Kuldreegel ütleb, et seeme tuleks külvata tema pikkuse kolmekordsele sügavusele – seega olenevalt seemne suurusest 3–10 cm sügavusele. See on vajalik, sest maapõues on alati soojem kui maapinnal.

5. Ära kasta! Sügisel külvatud seemneid ei ole hea kasta, sest sügisel on pinnas niigi piisavalt niiske. Kevade hakul on seemnetele lume- ja jääsulamisveest küllalt.

6. Multši. Kuna talvist lumikatet ei oska kunagi ennustada, tasub külvatud seemnetega peenar igaks juhuks lehtedega multšida. On väga halb, kui muld jääb paljaks.

7. Kevadel kiirenda kasvu. Kevadel öökülmade möödudes rehitse multš peenralt ära. Esimeste umbrohtude ilmumisel eemalda need kohe. Kui taimed on suuremaks kasvanud, multši peenar taas põhu, heina või lehekõduga, et hoida peenras niiskust ja takistada umbrohu kasvamist.

8. Naudi tulemust! Esimest saaki võid selliselt peenralt loota juba aprilli lõpus või mai alguses.