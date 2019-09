MEHED VORMI | Erik Orgu 10 nõuannet, kuidas olla terve, tugev ja mehelik! 

1. Kontrolli arsti juures oma tervisenäitajaid

Arsti juures käimine on paljudele meestele vastumeelne kahel põhjusel. Esiteks arvame, et oleme raudmehed, teiseks on hirm selle ees, et saame teada: me polegi raudmehed. Mees, ära riski ega looda, et kui midagi avastatakse, saad selle raviga korda. Parim ravi on ennetus! Võta enda südameasjaks vähemalt kord aastas teha oma tervisele põhjalik audit. Naised, tean, et see pole kerge, aga viige oma kallis meesterahvas aeg-ajalt tervisekontrolli.

2. Loobu tubakatoodetest

Paljud mehed arvavad, et suitsetamine on mehelik või siis mitte nii kahjulik kui räägitakse. Mõlemad arvamused on valed! Mina arvan, et mehelik on see, kui suudad üle olla pisikesest sigaretist. Usun, et saad hakkama, sest oled tugev mees! Kahjutu pole see aga kindlasti – mu isa suri suitsetamise tagajärjel! Pealegi, enamikule naistele ei meeldi pläruga mees.

Õige mehe toidulaual on juur-, köögi- ja puuviljad, tervislikud teraviljad ja liha. Foto: Nordwood Themes/Unsplash

4. Keha on loodud liikuma

Ükskõik milline on su aktiivsustase praegu, tõsta seda (välja arvatud juhul, kui sa oled juba tõsine treenija). Kui oled tugitoolisportlane, hakka jalutama! Kui oled jalutaja, hakka sörkima! Võta endale eesmärgiks teha nädalas kaks tundi trenni. Kui sa ei tea, mida teha, võta appi treener või kogenud harrastaja, et end mitte vigastada.

5. Kaota liigsed kilod

Liigse kaalu kaotamisega kaasnevad mitmed hüved, näiteks langeb südame-veresoonkonnahaiguste risk ja taandub diabeedioht. Liigsed kilod saad maha lihtsalt – tee nii, nagu soovitasin kolmandas punktis. Kui oled vabanenud mõnest liigsest kilost, seisa hea selle eest, et hoiad neid ka tulevikus eemal.

Erik Orgu soovitab meestel oma aktiivsustaset ühe pügala võrra tõsta - tulemuseks ikka parem tervis ja hea enesetunne! Foto: Cihan Soysakal/Unsplash