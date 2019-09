Tee ise Lihtsamast lihtsam: nipid, kuidas sügiskingad kandmiseks valmis sättida! Laura Liinat , täna, 19:08 Jaga: M

GALERII

Viimane aeg sügiskingad jälle läikima lüüa! Foto: Chris Barbalis/Unsplash

Aeg on lemmikud sügiskingad kapist välja otsida ja kandmiseks korda seada! Tasub üle vaadata just kontsad, mis tihtilugu on vaeslapse osas, kui toimub kokkupõrge tänavakivide, okste ja auto porimatiga. Kooruva ja täkkeid täis kontsa saad aga vaevata uueks!