Nutikad nipid: nii hoiad pere eelarves kokku kopsaka summa 

1. Loobuge iga kuu ühest halvast harjumusest. Selleks võib olla näiteks topsikohvi ostmine või väljas söömine. See on hea, sest kui otsustate korraga kõigist halbadest harjumustest loobuda, võib see liiga koormav olla. Väikesed õnnestumised tagavad lõpuks parima tulemuse.

2. Tehke suuri oste hommikuti. Õhtul poodi minnes on teie aju päevast väsinud ja te ei suuda teha otsuseid, mis aitab raha kokku hoida. Minge pigem poodi näiteks mõne nädalavahetuse hommikul, kui olete jõudnud töönädalast natukene puhata.

3. Ostes toitu internetist, vaadake üle ostukorv. Kui armastate toitu koju tellida, siis vaadake alati oma ostukorv hoolikalt üle ja mõelge, kas kõik, mis seal on, on vajalik või saaks mõne toote asendada samasuguse, aga soodsamaga.

4. Ärge salvestage oma krediitkaardi andmeid internetis. Kui teil on kõik andmed sisestatud ja need hüppavad teile automaatselt lahtritesse ette, siis tundub krediitkaardiga internetis ostude eest maksmine väga lihtne ja kiire. Kui olete sunnitud andmed käsitsi sisestama, jõuate sellel ajal mõelda, kas see ost on tõesti hädavajalik.

5. Mõistke, et teil ei pea olema kõike, mida ihaldate. Tihtipeale kipume ületama oma eelarvet, sest soovime nii väga midagi, näiteks väljas süüa või värskendada oma kodu. Oluline on mõista, et meil ei peagi olema kõike, mida tahame ja me ei pea saama kõike, mida soovime.

6. Analüüsige oma väljaminekuid. Koostage tabel, kuhu märgite iga kuu lõpus, kuhu on raha kõige rohkem kulunud. See aitab teil hästi mõista, millised on ebavajalikud ostud ja millised vajalikud ning kust saaks kokku hoida.

7. Kasutage häid äppe. Tänapäeva moodne maailm võimaldab meil tänu äppidele oma kulutuste jälgimise väga lihtsaks teha.