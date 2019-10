Nipid Pakata sügisel energiast: 10 nippi, kuidas end kosutada Toimetas Tuuli Mäemat , täna, 17:00 Jaga: M

Järgi neid nippe ja tunned end sel sügisel rõõmsa ja rahulolevana. Foto: Bruce mars/ Unsplash

Sügis on käes ja nii mõnigi võib tunda, et energiat on kuidagi vähe. Häid nippe, kuidas oma tervist kosutada ja energiat juurde saada jagab hingamisterapeut Monika Palm.