Jesper Parve arust sarnanevad mehed koertega: „Mõlemad tahavad tegeleda oma asjadega!“

Jesper ja Mari on mõlemad koerainimesed, kes soovisid pakkuda ka oma lastele kogemust koos loomaga üles kasvada. „See on ikka äge, kui sul on oma koer! Tahtsime, et meie poisid saaksid ka seda tunda! Otsisime koera just tõu järgi – kes oleks lastega mõnus, samas rõõmus ja energiline, kellega saaks jalutamas käia ja aktiivselt aega veeta. Tegime enne vizsla valimist ikka kõva eeltöö,“ räägib Jesper. Sellest hoolimata said nad Guruga kohtudes suure üllatuse osaliseks.