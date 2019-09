Jesper Parve arust sarnanevad mehed koertele: „Mõlemad tahavad tegeleda oma asjadega!“ 

Jesper peabki Gurut enda õpetajaks. „Koer ju ka õpetab meid kogu aeg mingite asjadega. Kuigi ta ei räägi, õpib teda vaadates palju ka inimeste kohta. Ega ka teadjamehed ja gurud midagi ei räägi, ainult küsivad küsimusi, millest ise saad oma vastused kätte. Guru ei ütle, mida oma eluga peale peaksid hakkama, vaid küsib paar küsimust, mis õigele teele juhatavad.“

Oma lemmiku käitumist ja toimetamist vaadates on Jesper avastanud, et loodusele pole mõtet vastu hakata. „Loodusel on ju inimesest ükskõik. Tihtilugu ollakse koertega hädas, sest nad pannakse valesse keskkonda. Aga loom ei ole ju selles süüdi, et inimene üritab teda raamidesse panna. Seda võib küll teha, aga siis on ka tagajärjed vastavad," arvab mees.

Ent kuidas leiavad kaks nii toimekat inimest nagu Mari ja Jesper laste, kodu ja tööalaste tegevuste kõrvalt veel aega ka koera jaoks? „Eks see vahel ikka keeruline ole – mul on oma tegemised ja kirjutamised, Maril tööasjad ja siis on koer ning kaks last! Meid aitab süsteemsus, et nüüd on aeg tööks, laste jaoks või koeraga tegelemiseks. Tuleb kogu aeg hästi kontrollida, millega parasjagu tegeled, sest muidu on nii, et teed kõike korraga, aga samas ei tee mitte midagi ja siis pole ju keegi õnnelik,“ jagab Jesper oma pereelu toimimise saladusi.

Igapäevased õppetunnid: Jesperile õpetab koer eelkõige kannatlikkust. Foto: Rauno Volmar/Ekspress Meedia

Koeraomanik Jesper Parve 3 mõtet:

1. Piirid peavad paigas olema. „Koer peab teadma, kes on peremees, alluma kõigile ja teadma oma kohta pere hierarhias. Meil on piirid väga paigas: koer diivanile ei tule, teisel korrusel ei käi, laua äärest süüa ei saa, Guru sööb viimasena, peab ootama, kas lubatakse tuppa-õue jne. Koeral on vaja, et ta oleks raamides, siis tunneb ta end turvaliselt ja on õnnelik. Samamoodi tahavad lapsed seda mingi piirini. Eks alguses, kui ta on väike armas kutsikas, on kerge neil piiridel minna lasta, aga pärast võib see kätte maksta. Piirid peavad loomade ja inimeste vahel ikka alles jääma, muidu istub loom omanikule lihtsalt pähe.“

2. Kannatlikkuse õppetunnid. „Guru on mulle enim õpetanud just kannatlikkust. Eks koera võttes peabki arvestama, et ta on nagu väike beebi. Mul on alati olnud selle kannatlikkusega kehvasti ja lapsed ning koer on selles mõttes kõige paremad õpetajad. Vizsla on ka selline tõug, et ta ikka aeg-ajalt testib, kes see karjajuht siis ikkagi on – ta tahab domineerida ja paneb peremeest proovile. Mõnikord ehk inimesed vaatavad kõrvalt, et ma käitun temaga jõuliselt, aga see on koera enda huvides, et ta saaks aru, et on karjas kõige viimane ning ei pea pere kaitsmise pärast muretsema.“