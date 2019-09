Eestis tegutsevad koerahoidjad, kes hoiavad lemmikut sama hoolega kui last 

Kui kaua sa oled kutsasid hoidnud ja kust see idee üldse tuli?

Minu elus on alati olnud koerad, hobused ja paljud teised koduloomad. Suure loomasõbrana on kujunenud välja tutvusringkond samade hobidega inimestest, sealhulgas ka teistest koeraomanikest, kellega koos oleme oma koeri jalutama viinud ja kes ikka vahel palusid oma lemmikutega tegelemisel abikätt.