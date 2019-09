Koerahoidja räägib ametist: mulle hoida toodud koera eest hoolitsen sama hästi nagu ta oleks minu oma 

Kohe näha, et head sõbrad: Ühe pere koerad Leo ja Pipi on lausa kaks nädalat hoius veetnud. Foto: Erakogu

Milliseid tegevusi hoida toodud koertega teed?

Eks ikka kõike seda, mida koeraomanikuna harjunud olen tegema. Mulle meeldivad pikad jalutuskäigud looduses – tavaliselt lähen hoiukoeraga rappa, metsa või mere äärde. Koertega on vahva mängida lõbustades neid pallimänguga koduhoovis või oksa loopida looduses seigeldes. Arutan omanikuga alati sobivad plaanid läbi, sest näiteks suviti veedan puhkuse maal ja hoiukoer tuleb sinna kaasa. Seda loomulikult siis, kui talle autosõit vastukarva ei ole.

Kas on võimalik, et neil on sinu juures lõbusam kui kodus?

Täitsa võimalik, sest olen seda omanikelt kuulnud tagasisidena päris tihti. Saadan omanikele pilte ja videoid meie ühistest tegemistest. Nad on väga õnnelikud kui näevad, et lemmik saab tõelist koeraelu nautida. Hindan seda väga, et mul on võimalus koeri kaasata oma tegevustesse ning nad ei pea minu juures üksi pikki päevi veetma. Mu töö on paindlik – peamiselt töötan kodus, kuid mul on ka võimalik koer töö juurde kaasa võtta. Seda võib ette tulla korra või paar nädalas. Sel juhul käime ilusa ilmaga metsapargis lõunatamas. Paindlik ajakava annab vabaduse koerahoidjaks olemisele.

Hea side: Koeral aitavad end hoidja juures paremini tunda kodu lõhnaga mänguasjad ja pesa. Foto: Erakogu

Kuidas sa lood hea kontakti hoida toodud koeraga? Kas on olnud ka juhuseid, kus see pole õnnestunud?

Usun, et esmane kohtumine on aluseks heale läbisaamisele. Tervitan alguses rõõmsalt omanikku ja koera, andes lemmikule võimaluse ise mind ja mu kodu uudistada. Kükitan või istun toas madalamale nii, et koeral oleks minuga kergem tutvust teha. Kui koer on teinud ise esimese sammu ja mind aktsepteerinud, siis paitan, mängin vaikselt ja räägin ka koeraga samal ajal kui omanikega jutustame. Mõnel arglikumal koeral läheb ikka natuke rohkem aega, siis ei olegi midagi muud, kui seda rahulikult koerale lubada ning vaikselt oodata, kuni ta minuga harjub.

Mida teha, et koer võimalikult kiirelt hoiukohaga harjuks?

Hoiule tulles peab koer tundma end turvaliselt ja koduselt. Selleks võib kaasa anda kodulõhnaga pesa, teki, mänguasja vmt.

Kuna hoidu tuues vastutan koera eest mina, siis on tähtis, et koer kuulab edaspidi minu sõna. See on oluline ka tema turvalisuse huvides. Näiteks aitab seda saavutada kindlal ja selgel toonil käskluste andmine, et koeral tekiks minu vastu austus.