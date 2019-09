Nii hoidud haigestumisest: tugeva immuunsuse valem 

Mõte immuunsüsteemi ergutamisest tundub ahvatlev, kuid mitmel põhjusel see nii lihtsalt ei toimi. Selle üheks põhjuseks on, et immuunsüsteem koosneb erinevatest rakkutüüpidest ja selle tõhusaks toimimiseks on vaja tasakaalu ja harmooniat. Seega parim, mida oma tervise heaks teha saad on hoolitseda oma keha kui terviku eest.