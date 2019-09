Kodu VAIMNE TERVIS | Kuidas oma lähedase või sõbra depressiooni ära tunda? Allikas: Peaasi.ee , täna, 11:11 Jaga: M

Depressiooni korral on inimesel raske oma igapäevase eluga toime tulla ja ta on kaotanud lootuse, et tulevikus võiks paremaks minna. Foto: Chad Madden/Unsplash

Me kõik tunneme end aeg-ajalt halvasti: oleme kurvad, pettunud, solvunud, ärritunud, masendunud – need on normaalsed tunded reageerimaks igapäevaelu tagasilöökidele ja ebaõnnestumistele, need on tunded meie elust. Depressioon on midagi enamat kui lühiajaline halb tuju või kurbus, depressioon on haigus. Kuidas märgata, et sinu lähedane on haigestunud ja vajab abi?