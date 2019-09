Nipid PULMAD | 8 ideed rajuks poissmeestepeoks Nipiraamat.ee , täna, 21:08 Jaga: M

GALERII

Poissmeestepidu on sündmus, kus kindlasti mugavustsoonist välja tulla ja koos midagi uut proovida, sest just see lähendab ja liidab! Foto: Matheus Ferrero/Unsplash

Millisele meessoo esindajale ei meeldiks, kui kõige paremad sõbrad kokku tulevad ja saab ühe korraliku meestepeo maha pidada? Siiski on korraldajatel tähtis tajuda tulevase peigmehe eelistusi. Kuigi hea maitse piiri ületamine võib esialgu tunduda fun, siis teevad päeva toredaks ikkagi ägedad tegevused, mitte narr kostüüm või suurtes kogustes vägijooki.