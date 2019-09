Põhjamaa sidrun ebaküdoonia – unustatud, kuid imeline aiakultuur 

Ida-Aasiast pärit taimeperekonda kasvatati pikalt tema ilusa välimuse tõttu, enne kui avastati, et ka vilju võiks süüa. Kui selgus, et aromaatsed hapud viljad sisaldavad A- ja P-vitamiini ning C-vitamiini keskmiselt lausa 50–100 mg 100 g kohta, hakati vilju toorainena hindama eriti kõrgelt. Siis avastati ka ebaküdoonia tervistav toime haiguste ravimisel, näiteks leiti, et see leevendab kehvveresust, seedehäireid, jämesoole haavandeid, mao- ja soolelimaskesta põletikku.

Arvatakse, et jaapani ebaküdoonia jõudis ilupõõsana Euroopasse 1869. aastal. Möödunud sajandi 90ndatel viljeleti Läti ja Leedu istandustes kultuuri ligi 400 hektaril. See vajus soiku, sest taimede omadused hakkasid liialt varieeruma, kuni lõpuks kadus huvi nii laialt jaapani ebaküdoonia kasvatamiseks.

Eestis on ebaküdoonia jäänud pigem koduaiakultuuriks. Siiski on ka siin istandusi rajatud, näiteks Luuale, Eesti Metsainstituudi puukooli ja Tartu konservitehase aiandisse. Tänu edukale aretustööle Lätis on saadud selliseid taimevorme, mis on asteldeta, varajasema viljade valmimisega (august-september) ja madalamad. Viimane on hea seepärast, et jaapani ebaküdoonia pole Eesti kliimas väga külmadel talvedel piisavalt külmakindel. Madalama puu oksi kaitseb lumikate aga läbi külmumise eest paremini.