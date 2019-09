Trendispikker: milliseid kihla- ja abielusõrmuseid eelistavad eestlased? 

Millised on populaarseimad kihlasõrmuse kivi kujud?

Kihlujate eelistusi on raske mõõta, et kui palju neist eelistab neljakandilist, ovaalset või muu kujuga sõrmusekivi. Samas, oma kogemusele toetudes, on mul sellest siiski mingisugune arusaam kujunenud. Armastatuim on endiselt klassikaliselt ümar ehk briljantilihviga teemant. Selle kasuks teeb otsuse umbes 80% peigmeestest. Üha enam on maailmas tegemas aga comebacki kandiline ehk princess-lihviga teemantsõrmus. Eestis küll veidi uudsena, sest siin on kihlumistava taas kanda kinnitanud sõrmuse kinkimise näol alles viimasel kümnendil.