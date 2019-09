TEE ISE | Valmista ilmastikukindel vaip rõdule või terrassile 

Kilekotid on napilt ühe generatsiooni vanused, kuid mõnikord on meie kodudes neid niivõrd palju, et tundub, nagu oleksid meie kauged esivanemad need meile pärandanud. Olukorra tasakaalustamiseks loo neist midagi otstarbekat. Ka auguga kilekotid ei pea otsejoones prügikasti rändama, vaid võivad pakkuda vaibaks kokku köidetuna sügisesel rõdul jalgadele sooja tunnet. Mis enam toitu ei kanna, see kannab sind!