Nipid Säästunipid: kuidas hoida vee pealt raha kokku? Toimetas Laura Karro , täna, 13:26 Jaga: M

Vee mõistliku tarbimisega saad hoida nii raha kokku kui ka säästa loodust! Foto: Kaboompics.com/Pexels

Kas teadsid, et keskmine ameeriklane kulutab päevas 1500 liitrit vett? Eestis on see number küll kordi väiksem, aga siiski oleme harjunud veega laialt ringi käima, unustades sealjuures, et see on vara, mida tuleb hoolikalt hoida. Püüame meeles pidada, et ainult 1% maakera veest on joodav.