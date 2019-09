ILU | Pehme pai huultele: kõrvitsapüree ja mandliõliga huulekreem 

Kõrvitsa ja mandliõliga huulekreem on põletikuvastane ja kaitseb õrna nahka. Foto: Therese-Liise Aasma

Valmista huulekreemi nii:

1. Tükelda kõrvits. Lõika kõrvitsast välja väike jupp, tükelda see peenelt ja pane väikesesse kaussi.

2. Kuumuta veevannis. Vala potti vesi ja aseta sellele kauss tükeldatud kõrvitsaga. Lisa kõrvitsale ka 2 sl mandliõli. Kuumuta kõrvitsatükke veevannil 30 minutit, kuni viljaliha muutub pehmeks.

3. Suru läbi sõela. Pressi pehmed kõrvitsatükid läbi peente avadega sõela teise kaussi, nii et saad püree.

4. Kuumuta kokku. Lisa kõrvitsapüreele ülejäänud õli, vaha ja suhkur ning tõsta kausike taas veevannile. Kuumuta segu aeg-ajalt segades 15–20 minutit, kuni moodustub ühtlane mass.

5. Vala topsi. Nirista vedel huulemääre kuumalt väikesesse klaaspurki. Toatemperatuuril peaks see tahkuma 10–20 minutiga. Seejärel kleebi peale kena silt nime, valmistamise kuupäeva ja koostise infoga.