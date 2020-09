10 lihtsat nippi, mille abil sügisele õige hoog anda 

Koosta nimekiri raamatutest, mis on seni oma järjekorda oodanud, kuid mida rahulikel sügisõhtutel pleedi sisse kerra keeratult hea lugeda oleks! Võib-olla on sul hoopis hunnik ajakirju, mis muudkui postkasti potsatavad – nüüd on aeg, et need kõik lõpuks läbi lugeda!