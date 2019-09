10 nippi, mille abil sügisele õige hoog anda 

1. K odu hubaseks Anna pimedatele õhtutele hubasust läidetud küünaldega. Hea mõte on sulatada alles jäänud küünlajuppidest kokku uued endale meelepärase suuruse ja aroomiga. Lisa diivanile patju ja pleede, millega end mugavalt sisse seada. Paiguta kõikjale meeleoluvalgusteid, et õdusat õhkkonda luua!

Kõik mõnus ühel pildil: küünal, pooleliolev raamat ja hea kuum kohv. Foto: Elora Allen/Unsplash

5. Loe raamatuid

Koosta nimekiri raamatutest, mis on seni oma järjekorda oodanud, kuid mida rahulikel sügisõhtutel pleedi sisse kerra keeratult hea lugeda oleks! Võib-olla on sul hoopis hunnik ajakirju, mis muudkui postkasti potsatavad – nüüd on aeg, et need kõik lõpuks läbi lugeda!