AIANIPID | Küttekoldest pärit lehtpuutuhk – väärt kraam aias 

Väetisena on puutuhk hinnatud, sest sisaldab fosforit, kaaliumit ja teisi mineraalaineid. See sobib eriti hästi luuviljalistele, marjapõõsastele (sõstrad, tikrid) ja aedviljadele.



Samblatõrjeks passib tuhk murule raputamiseks, sest samblale ei meeldi järsk tingimuste muutus. Hea aeg tõrjeks on peale viimast sügisest muruniitmist ja siis, kui kevadel lumi juba sulanud.