Laps ei taha lugeda? 8 lihtsat nippi, kuidas teda toetada

Loe koos lapsega

Lapse ja lapsevanema koostöö on äärmiselt oluline, kuid seda ei teki, kui sa ise samal ajal millegi muuga tegeled. Selle asemel et diivanil uudiseid vaadata või köögis nõusid pesta, võta lapse jaoks aega ning loe koos temaga. Et laps harjuks ja lugema õppimise algus talle lihtsam ning huvitavam oleks, loe alguses talle ette.



Veerand tundi igal õhtul

Toreda rutiini väljakujunemiseks leppige igal õhtul kokku kellaaeg, mil muud tegevused vähemalt 15 minutiks kõrvale heidate ning mõnusasti koos raamatu kallale asute. Pange telekas kinni ja telefonid eemale, et helid ja muu infovoog lugemisajale vahele ei trügiks.



Lugege kordamööda

Kui laps ei taha lugemisega kaasa tulla, proovige näiteks kordamööda lugemist, nii et sina loed ühe lause, seejärel laps järgmise jne. See on lapse jaoks mänguline ning põnev.



Arutlege loetu üle

Seda saab teha näiteks hommikusöögilaua taga või õhtul koos jalutades. Lase lapsel rääkida, mida ta luges, ning arutlege sellel teemal ka laiemalt. Samuti räägi lapsele, mida sina lugenud oled ja seeläbi huvitavat teada oled saanud.



Ole eeskujuks

Ole lapsele positiivseks eeskujuks ning loe ka ise igal õhtul raamatut, ajakirja või ajalehte. Laps õpib sinu tegevustest ning sel viisil kinnistub temas teadmine, et lugemine on tore ja kasulik tegevus.