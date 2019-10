Varia #hõissapulmad | Eriti originaalne pulma hashtag sünnib just nende ideede abil! Lisl Harriet Mikko , täna, 22:11 Jaga: M

Lisades postitusele ühise märksõna ehk hashtag’i, on võimalik koheselt leida üles sama ürituse või teemaga seotud postitused. Foto: Sweet Ice Cream Photographt / Unsplash

Sotsiaalmeedia on suur osa meie igapäevelust ja pole mitte mingit põhjust, miks ei peaks seda ka oma pulmade jäädvustamisel ära kasutama. Pakkuge välja, et kõik pulmalised postitavad teie pulmast meeleolupilte ja videoid Instagrami, kasutades ainulaadset, just teie pulma jaoks loodud märksõna.