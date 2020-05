Tuultest räsitud vihmavarju ära viska prügisse! Meisterda sellest hoopis nägus õuetumba!

1. Eralda kate. Foto: Laura Liinat

2. Mõõda sobiv tükk porolooni. Aseta poroloon riide keskele nii, et selle iga nurk jääks ühe vihmavarjukatte moodustava sektori keskele. Aseta kõige peale kivi või raamat, et kangas paigast ei liiguks. Leia üles sektorite küljeõmblustel need kohad, kuhu kinnitus sõrestik, mis vihmavarju lahti tehes langes tipust esimesena allapoole. Märgi need kohad markeriga poroloonile ettevaatlikult kanga servi kergitades.