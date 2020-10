Õpetajate päev tulekul! 10 universaalset ideed, millega oma õpetajat üllatada 

Küünlad

Et õpetajate päev on ajaliselt koha sisse võtnud küünalde põletamise hooajal, tuleb seda soodsat hetke ka targasti ära kasutada. Kaneeliselt või tsitruseliselt lõhnav aknapealne ei jäta kedagi külmaks, eriti kui tegu on mesilas- või sojavahast valmistatud isendiga.

Värviraamat

Samal ajal, kui sulle võib näida kontrolltöö kirjutamiseks mõeldud aeg imelühike, on see vastupidine tahvli ees istuvale õpetajale. Et ka temal oleks midagi meeleolukat nende hetkede sisustamiseks, pista kingikotti värviraamat. Igasugune käeline tegevus, eriti mandalate toonimine, on reeglina ka pingeid maandav ja rahustav, mis toob lõppkasu ka kõigile klassiruumis viibijaile.