Eriti lihtne! Hõrgud kliiküpsised, mille valmistamiseks vajad vaid kaht koostisainet 

Nüüd juba mõnda aega ei ole ma sel moel küpsiseid teinud. Kaerahelbed lendavad pigem pudrupotti ning küpsiserinde vaieldamatud staarid on mul juba mitu kuud olnud hoopis kliid. Rukki-, kaera-, spelta-, you name it! Kõigiga olen eri retsepte katsetanud ning mõned on ka blogisse jõudnud.



Kui ma reede õhtul kontorist ära hakkasin tulema, vaatasid meie laualt vastu kolm tõmmut banaani. Kuuldes, et lähenemas on koristajatädi, teadsin, et kui me need sinna jätame, lendavad need kiire kaarega otse prügikasti. Küsisin veel mõnelt tiimikaaslaselt, ega keegi nädalavahetusel banaanileiba ei soovi küpsetada, kuid kahjuks ei olnud kellelgi ahju sisselülitamist plaanis. Ja mul lihtsalt ei ole südant täiesti korralikku toitu minema visata ja raisku lasta! Nii et banaanid rändasid minuga koju. Kuna ühe koogi olin juba nädalavahetuseks plaani võtnud, siis katsetasin banaane hoopis, üllatus-üllatus, küpsistes!