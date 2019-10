Wabi sabi mõtteviis: eelista ebaühtlast ehk 7 soovitust, kuidas luua loovat mõtlemist soosiv kodu 

Kui tahad liikuda avatud ja loova mõtlemise maailma, tasub enda ümber luua keskkond, mis ei püüdleks sümmeetria poole. Foto: Timothy Buck / Unsplash

Kahe näoga tuba

Pea silmas pigem atmosfääri ning muuda toa üks osa näiteks mugavaks, teine seevastu virgutavaks.



Loo atmosfääri valgusega

Tänapäeval on levinud trend, et ka valgustid paiknevad sümmeetriliselt, luues nii jäiga mustri, et isegi varjud moodustavad korrapäraseid kujundeid. Kuna valguse abil on võimalik väga palju ära teha, pea toa atmosfääri vaheldumist silmas pidades meeles, et valgustid oleksid mitmekesised. Kombineeri omavahel lae-, nurga-, laua-, seina- ja punktvalgusteid. Nii toimides saavutad selle, et eri lülititele vajutades on sul võimalik igal ajal sobiv õhustik luua.



Vabane rangest mõtlemisest

Seda aitavad sul teha kunstiteosed, mis rõhutavad maailma asümmeetrilisust.