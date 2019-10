Liisa Pakosta töösuhte lõpetamisest: „Mul paluti pärast rasedusest teadaandmist uus töö otsida!“ 

Viiendat aastat võrdsete õiguste volinikuna töötavast Liisa Pakostast (50) õhkub rahu ja teadlikkust. On mõnus hommikupoolik, lapsed Hiie (22), Eke (17), Hugo (14), Helena (11) ja Helmi (9) on Tallinnas Kalamaja kõrvalises hoovimajas asuvast kodust kooliteele saadetud. Nüüd on aeg nautida veel kiirustamata hommikusööki ja koos valge hundikoerapreili Noraga, kes laua kõrval põrandal pikutamas, enne kontorisse minekut läbi vaadata töömeilid. «Suhtun igasse voliniku poole pöördujasse täie tõsidusega. Kui inimesele tundub, et tal on ebaõiglaselt kõrge veearve, siis on tal ju selle pärast tõesti paha enesetunne. Veearved minu pädevusse ei kuulu, kui just pole tehtud naistele ja meestele arveid soost lähtudes erinevalt. Muide, on sedagi ette tulnud! Ühes korteriühistus arvati, et üksikud naised kasutavad rohkem vett kui üksikud mehed. Loomulikult ei tohi soo järgi erinevaid arveid teha!» on Liisa õigluse eest väljas.



Ebaõiglus ei meeldi kellelegi, see on oluline teema kogu maailmas. Millal sind ennast viimati diskrimineeriti?

Olen tänulik oma vanematele, sest kodus ei tehtud meil poiste ja tüdrukute vahel mingit vahet. Vanaisa triikis ja korjas metsas marju, vanaema sõitis veoautoga, isa tikitud suur pilt on meil siiani seinal ja tütreid julgustati remontima, ehitama, vooluringe kokku panema. Mulle tuli alles hiljem suure üllatusena, et on ka teistmoodi arvamusi, et on naistele ja meestele mõne arvates sobimatuks peetud töid.

Kui rääkida diskrimineerimisest, siis oli olukord, kus mul paluti pärast rasedusest teadaandmist uus töö otsida. Nii tegingi, suure kõhuga ei jõudnud vaielda. Teise näitena võin tuua aja, mil kandideerisin riigiametnike konkursil Stenbocki majas. Minult uuriti põhjalikult, kuidas ma ikka väikeste laste kõrvalt jõuan ja kes lapsi hoiab. Seletasin, et lastel on esiteks ka isa ja mul kõik läbi mõeldud. Mõistagi on keelatud töösuhte lõpetamine raseduse tõttu ja tööintervjuul küsimused perekonna kohta.



Kuidas oled laste ja karjääri kõrvalt oma suhet hoidnud?

Meil pole olnud mehega lihtsalt aega tülitseda ja lapsedki on sel teemal väga tundlikud. Kui tahakski mõnikord n-ö sae käima tõmmata, siis kas tuleb mõni laps ütlema, et lõpetage kohe ära, või tulevad asjatoimetused vahele. Pärast läheb tüli juba meelest. Silmad on ikka ettepoole vaatamiseks. Huumor hoiab meil lähedust igas olukorras, samuti mõni ühine ja ka mõni täiesti erinev huvi. Meile mõlemale meeldib käsitöö ja meisterdamine. Mina võtan heegeldused, õmblused ja vardad kätte siis, kui tunnen, et ei taha, käed rüpes, istuda, või siis

puhtast lustist. Muide, välismaa raamatupoodides on käsitööraamatud ümber tõstetud vaimse tervise osakonda.



Mida on lapsed sulle õpetanud?

Järjekindlust ja kannatlikkust. Ja no mis siin salata, nad on teejuhid ka ekraaniilmas. Veendusin selles pärast esimese nutitahvli ostu. Otsisin kasutusjuhendit ja järsku nägin, et alla kahene juba sõudis näpuga mööda ekraani, justkui oleks ta seda eluaeg teinud. Muide, oma lastelt kuulen ka põnevaid uudiseid laiast ilmast.



Mille üle oled oma saavutustest kõige uhkem?

Olen iga oma lapse üle väga uhke. Vanemad ja vanavanemad ongi ju need inimesed, kellelt laps saab teadmise, et ta on väga armastatud, sõltumata

sellest, mis ta teeb või kuidas on. Ütlen julgelt välja, et tööalaselt on mul hästi välja tulnud muutuste juhtimine. Olen päris mitmel töökohal just sellega tegelenud, nii era- kui ka avalikus sektoris.



Kuidas oled emana ajaga muutunud?

Esimese lapsega muretsesin mõttetute pisiasjade pärast. Teisest lapsest alates sai selgeks, kui erinevad on sama pere lapsed. No kuidas saab keegi võõras üldse mingeid igiõigeid nõuandeid jagada, kui lapsed on nii erinevad. Vanem ise muutub ju aja jooksul samuti. Usun, et armastus on ainus võti – kõik ülejäänu tuleb lapsevanemana lahendada nii, kuidas on selles olukorras selle lapsega kõige parem.



Mis on lapsevanemana olnud raskemad hetked?

Terve lapsega pole ju miskit muret tegelikult. Raske on siis, kui laps on haige, no ja oluliste mööndustega võib sinna hulka lugeda ka keerukamad hetked teismeliseeast (naerab – toim). Haiguste vastu saab tõenduspõhise meditsiiniga, mida toetavad esiemade tarkused, raudrohust kanapuljongini.



Mida su lastele teha meeldib?

Kui kirjeldan siin midagi praegu, siis ajakirja ilmumise ajaks on pilt juba muutunud. Lugeja ei tohiks nüüd võrdlema hakata, et issand, kui tublid lapsed temal on, minu oma ei saa arvuti tagant eemalegi. Ka meie maadleme nutiajaga, kuid eks nad ikka tunne ka muude asjade vastu huvi, või on osa huvisid sellega põimunud. Näiteks jaapani keel ja kultuur, robootika, nüüdismeedia, filmindus, IT, prantsuse keel ja graafiline disain. Vanemate rõõmuks on neil aga ka ekraaniväliseid tegevusi nagu purjetamine, rahvatants, kaitseliit, Noorkotkad, tantsimine, ujumine, BodyPump, agility, kokandus. Ja

muidugi mitte kõik korraga, vaid jutt käib ikka viiest lapsest kokku.

Mulle teeb muret, et Eestis avab paljude trennide uksed ainult kuutasu maksmine. Kaitseliit ja selle noorteorganisatsioonid on ülimalt tänuväärsed – need ongi täiesti tasuta. Paljud treenerid ja õpetajad teevad ka õhinapõhist tööd! Näiteks koolides tegutsev robootikaring HK Uniqorn Squad (Ükssarvikute Üksus) on ainult tüdrukutele mõeldud tehnikaklubi, mille algatas endine riigiametnik Taavi Kotka koos oma mõttekaaslastega. Meil peres üks tüdruk väga tahtis robootikaringi minna. Korra käisime proovimas, aga seal juhtusid teised kõik poisid olema. Tüdruk kurtis, et teda lükatakse kõrvale. Tollal me ei jätkanudki, kuni tublimad lapse vanemad panid koolis käima selle Ükssarvikute ringi, mis ongi ainult tüdrukutele. Väga sooteadlik lähenemine!



Kuidas on teie peres ära jaotatud kodutööd?

Kodutööd on tähtsuse järjekorras seal kusagil tagapool, panustame tööjaotusele kõigi pereliikmete vahel. Kui mõnele lapsele tundub, et tema koormus on ebaõiglane, üritatakse võrdse kohtlemise kaart välja tõmmata. Meie peres see läbi ei lähe – arvame, et igaühelt tuleb nõuda tema võimete kohaselt! Võrdne kohtlemine ei tähenda võrdseid tulemusi ega seda, et kõik teevad ühepalju. Võrdne kohtlemine tähendab seda, et võimalused on võrdsed – näiteks kui keegi oma nooruse või vanaduse tõttu ei jaksa täistööpäeva teha, siis on tema tööpäev kohandatud lühemaks.



Kus näed end viie aasta pärast?

Lapsed on siis terved ja rõõmsad, kolm neist siis juba täiskasvanud, üks 11. ja noorim 8. klassis. Loodetavasti on selleks ajaks leiutatud ka tolmu koguv droon-robot ja selline põrandapesurobot, mis tuleb toime ka konarlikumate vanade laudpõrandatega. Mina olen meelde tuletanud niplispitsi ja kangakudumise oskused ning ära õppinud kuldamise, midagi kindlasti veel. Loomulikult käin tööl ja see pakub mulle endiselt suurt huvi.



Meie lugeja on tubli perenaine, kes pärast pikka tööpäeva hoolitseb, et pere oleks söönud ja kodu korras. Millised soorollist tulenevad murekohad teda kimbutada võivad?

Kust see tuleb, et nii paljud inimesed muretsevad oma või ka teiste soorolli pärast? See on täitsa normaalne, isegi vältimatu, et igal inimesel on oma identiteet, oma minapilt. Näiteks mina olen ema, eestlane, riigiteenistuja, mind huvitavad õigusteadus, ehitus ja käsitöö. Veel aastakümneid tagasi olid mõned asjad siit loetelust omavahel vastuolus, näiteks said riigiteenistujad või õigusteadlased olla üksnes mehed, heegeldamise ja titetoiduga seevastu tegelesid ainult naised. Viimase kahesaja aasta sees on toimunud tohutud muutused – masinate kasutuselevõtmine, sellest tulenevalt tööl käimine. See kõik on äsja juhtunud! Siis polegi imestada, et sellega on hulk segadust. Praeguseks pole ühtegi naiste- ega meestetööd enam alles jäänud. Raskusi

tõstavad igal pool masinad.



Paljud naised tunnevad süümepiinu, et nad pole piisavalt head. Kuidas olla «hea naine»?

See heaks naiseks olemise asi muutub pöörase kiirusega! Vaid paar põlve tagasi oli kana kitkumine väga naiselik oskus, enam mitte. Selle asemele on tekkinud meeletult keerukad sotsiaalsed ootused, kuidas tuleb olla näiteks hea ema. Enam pole ettemääratud radu, vaid igal inimesel tuleb ise oma elutee leida ja ise oma tegevused määratleda. On vaja üha erinevaid oskusi. Ole kindel endas ja oma valikutes, nii oledki väga hea!



Mis on tööturul seoses naistega praegu hästi?

Kuna enamik naistetöid mehhaniseeriti mõneti hiljem kui meestetööd (pesumasin, tsentraalne veevärk, keskküte, robottolmuimeja), on töölkäimine olnud siiani hästi meeste nägu. Õnneks on töökeskkonnad muutuses ja lähevad

perede nägu: on tekkinud paindlikud graafikud, tervisepausid, lastele mängunurgad, kontorid on mugavaks kujundatud. See on väga tore!



Kuidas peaks enda panust mõõtma perenaine?

Paljud muretsevad, et mis roll mul ühiskonnas on, kui ma olen koduperenaine.

Aga see on ju ka töö, lihtsalt juhtumisi ei maksa keegi palka. Me ei saaks mitte kuidagi elatud, kui neid töid ära ei tehtaks. Miskipärast on nii, et naised teevad tasustamata kodutöid kaks korda rohkem kui mehed. Ma ei vastanda seda välja öeldes mehi ja naisi, vaid tõden fakti, et viimase uuringu järgi tegid Eestis mehed nädalas 105 minutit kodutöid ja naised 190 minutit. Kui lisada ka raha eest töötamine, siis kokkuvõttes töötab Eesti naine mehest enam ja tal on selle võrra vähem vaba aega. Teadvusta endale seda ja tunne uhkust oma panuse üle, aga jaota osa ülesandeid kas teistele või pikema aja peale!



Kuidas peaks naine end oma peres kehtestama?

Peresisese tööjaotuse määrab ikkagi armastus kahe inimese vahel, tahtmine

koos olla. Soorollidega võib olla nii, et mõlemale sobib väga hästi selline tööjaotus, kus mees ehitab ja naine teeb süüa. Või kus mees triigib ja peseb ning naine teenib raha. Peaasi et inimesed ise rahul on. Seadused ei topi oma nina kodusesse tööjaotusesse, ja õige ka.



Aga tööturg ja vanus? Millised raskused või eelised on üle 50aastastel naistel tööturul?

Kahjuks on tõesti arvamusi, et pärast 40. eluaastat pole inimene enam õppimis-

ega arenemisvõimeline. See on loomulikult täielik vale. Eestis on inimesed teiste riikidega võrreldes väga haritud ja seetõttu võimelised mis tahes vanuses õppima. Minu poole pöördus minust noorem naine murega. Ta kandideeris poodi müüjaks. Talle öeldi: sellises vanuses me teid küll leti taha ei saa lubada,

aga äkki leiame midagi teha tagaruumides. No püha müristus, inimesed

ostavad ju meelsasti just elukogenud ja asjatundliku müüja käest. Kuidas see vanus siin takistus saab olla?! See oli diskrimineerimine, aga pöörduja ei soovinud menetlust, tahtis lihtsalt teada, kas tal on õigus. Muidugi on tal õigus.