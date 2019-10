Uudised Karin Rask: „Mul ei ole raske oma lastelt vabandust paluda, kui olen valesti käitunud!“ Tuuli Mäemat , täna, 21:00 Jaga: M

GALERII

Karin on lisaks laste kasvatamisele ka andekas moelooja. Foto: Krõõt Tarkmeel

Olgugi, et Raskide peres on nüüd kolm last, kulgeb kõik väga rahulikult ja mõnusalt. Tundub suisa uskumatu, kuidas nad suudavad kõik nii hästi toimima panna. Küsisime, milliseid nippe armastatud näitlejatar laste kasvatamisel kasutab.