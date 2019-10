VIDEO | Kapselgarderoobi trikid: 18 rõivaesemega kuni 162 erinevat riietumiskombinatsiooni! 

Liida ja korruta Kuigi võiks arvata, et ühevärviline on siinjuures õige valik, ära unusta ka värve ja mustreid. Kui sa näiteks alustad mooduli loomist ühest kirjust pluusist, siis võta selles sisalduvad värvid ning vali moodulisse sarnastes toonides riided. Kui sa nüüd lood veel teise mooduli (kokku 12 eset), mille esemed sobivad kõik kokku esimese mooduliga, saad juba 48 kostüümikombinatsiooni. Luues veel kolmanda (kokku 18 eset), on valik lausa tohutu – kuni 162 erinevat kombinatsiooni. Kui lisad igale moodulile veel ühe üleriide, suurenevad võimalused uuesti kahekordselt. Kapselgarderoobi eelised

Kapselgarderoobi kataloog

Oluline on oma kombinatsioonid ka katalogiseerida. Kuigi sul on 162 riietumisvõimalust, siis kas sa ikka täpselt tead, millised need on? Nii suure valiku puhul hakkad ikkagi kandma mingit kindlat kombinatsiooni, mis sulle enim meeldib või esimesena pähe torkab. Nii et iga kord uut kombinatsiooni kandes tee endast peegli ees pilti ja salvesta see telefonis eraldi kataloogi. Siis polegi hommikul muud muret, kui valida piltide seast oma lemmik välja ja see selga panna. Kui tekib isu midagi uuemat kanda, leiad mõne ammu unustatud vana kataloogist.